Rusya ve Türkiye, karşılıklı tahvil ihracı konusunda anlaştı

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı sitede yer alan anlaşma taslağı, Rus şirketlerin Türkiye'de, Türk şirketlerin de Rusya'da tahvil ihracı yapmasını öngörüyor.
Taslakta, "Taraflar, yerel paralardaki likidite seviyesini artırmak için Rus şirketlerin Türkiye'de, Türk şirketlerin de Rusya'da tahvil ihracı yapması yoluyla ülkelerin finans pazarındaki imkanları kullanmayı planlıyor" dendi.
Anlaşma taslağı Rusya Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Maliye Bakanlığı'na anlaşmayı hükümet adına imzalama yetkisi verdi.
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