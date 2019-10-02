Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım tutarı belli oldu

Yeni fabrikasına lokasyon seçmek için uzunca bir süre arayış içinde olan Alman otomobil devi Volkswagen (VW),geçtiğimiz yıl sonundan bu yana yatırım için Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi mercek altına almıştı.

HaberTürk'te yer alan habere göre Bu ülkeler arasında ise yetişmiş insan gücü, otomobil üretimi konusundaki tecrübesi, gelişmiş yan sanayisi ve iç pazar büyüklüğü ile tercihini Türkiye'den yana kullandı. Alman devinin Manisa'da yapacağı yatırım için 1.4 milyar Euro'luk yatırım yapacağı belirtildi.

TÜRKİYE’DE İLK ADIMI ATTI

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu.

Buna göre; Volkswagen Turkey, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile Manisa'da kurulurken, şirketin merkezi 'KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa' oldu. Alınan bilgiye göre şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

SETA VE SKODA İÇİN ÜRETİM

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde Skoda, Seat, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche, Ducati, Scania, Man ve Volkswagen olmak üzere 11 marka bulunuyor. Alman şirketin Türkiye'de kuracağı yeni tesisinde, grup markalarından Seat ve Skoda için de üretim yapılması bekleniyor.