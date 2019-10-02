ABD, Avrupa menşeli uçak ve tarım ürünlerine yeni gümrük vergileri getirecek

ABD'li üst düzey ticaret temsilcileri, başta uçaklar ve tarım ürünleri olmak üzere Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünlere yeni gümrük vergileri getirileceğini bildirdi.

ABD, AB menşeli uçaklara yüzde 10 ve tarım ürünlerine yüzde 25'lik bir ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar, 18 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Ek gümrük vergisine tabi tutulacak ürünlerin tam listesi ise yarın açıklanacak.

NPR'nin iddiasına göre, ek gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında jambon, peynir, zeytin ve hatta İrlanda ve İskoç viskileri de yer alacak.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını bugün açıklamıştı.

Kararda, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7.5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verildiği kaydedilmişti.

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer ABD, DTÖ'nün izin verdiği tedbirleri uygularsa bize karşılık vermekten başka bir çare kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.