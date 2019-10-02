ABD, Avrupa menşeli uçak ve tarım ürünlerine yeni gümrük vergileri getirecek

Ek gümrük vergisine tabi tutulacak ürünlerin tam listesi ise yarın açıklanacak.
NPR'nin iddiasına göre, ek gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında jambon, peynir, zeytin ve hatta İrlanda ve İskoç viskileri de yer alacak.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını bugün açıklamıştı.
AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer ABD, DTÖ'nün izin verdiği tedbirleri uygularsa bize karşılık vermekten başka bir çare kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.
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