Türk ve Kırımlı iş insanları İstanbul'da işbirliği olasılıklarını değerlendirdi

Kırım Kalkınma Vakfı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel’e göre, İstanbul’da dün düzenlenen Uluslararası Kırım Ekonomik Forumu kapsamında Türk ve Kırımlı iş insanları karşılıklı işbirliği olasılıklarını ele aldı. Kırım’daki yatırım imkânlarının incelenmesine yönelik çalışma grubu kuruldu.

İstanbul’da dün Kırım Kalkınma Vakfı, Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi Doğal Kaynakların Geliştirilmesi, İhracat, İthalat ve Yatırım Merkezi, Görev Holding ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği tarafından Uluslararası Kırım Ekonomik Forumu gerçekleştirildi.

Forumun açılış konuşmasını Kırım Kalkınma Vakfı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel yaptı.

Sel’in açıklamasına göre, daha sonra Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi Doğal Kaynakların Geliştirilmesi, İhracat, İthalat ve Yatırım Merkezi Başkanı Natali Serova ve Kırım Cumhuriyeti Kırım Tatar Milli Halk Şurası İcra Kurulu Başkanı Enver Emiraciev de kürsüye çıktı.

Renaissance Polat İstanbul Hotel’de düzenlenen foruma 120’den fazla kişi katıldı. Forum için Kırım’dan iş sektörü temsilcilerinden 14 kişi geldi. Multiziyon ve sözlü anlatım olarak Kırım ve ekonomisi tanıtıldı. Kırım’ın tarım, turizm, inşaat, lojistik, hizmet, ihracat, ithalat ve yatırım imkânları anlatıldı. Kırım ve Türkiye’den katılan sektör temsilcileri iş birliği imkânlarını ele aldı. Birçok konuda iş anlaşmaları imzalandı.

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Forum sonucunda taraflar, Kırım-Türkiye arasında deniz, kara ve hava lojistik sektörünün geliştirilmesinin en önemli konu olduğuna hemfikir oldu. Lojistik konusun çözümü için Kırım ve Türkiye tarafı anlaştı. Kırım’daki başta tarım, turizm ve inşaat olmak üzere tüm diğer yatırım imkânlarının incelenmesi için ortak çalışma grubu kuruldu. İhracat ve ithalat konusunda karşılıklı ihtiyaçların çözülmesi kararlaştırıldı.

Kırım ve Türkiye arasında toplumsal, kültürel alanda, spor alanında ve ticarette işbirliğinin düzenli olarak yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki aylarda bu forumun Kırım’da da gerçekleştirilmesi planlandı. Kırım’da ve Türkiye’de fuarlar düzenlenmesi konuşuldu. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen forumun ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul’da iş ve kültürel gezi programı gerçekleştirilecek.

ŞEN: FORUM VERİMLİ GEÇTİ

Görev Holding Başkanı Tugay Şen de forumla ilgili “Görev Holding ve Kırım Kalkınma Vakfı'nın birlikte düzenlediği ‘Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu’nda Kırım'dan gelen iş insanları heyetiyle Türk iş insanları görüşmelerde bulundu. Kırım heyeti, Kırım'ın sunduğu iş imkânları ve gelişen sektörler hakkında bilgi verdi. Forum, verimli geçti. Türk iş insanları, ticaret ve yatırım alanlarında Kırım'la yapılabilecekler konusunda önerilerde bulundu” ifadelerini kullandı.

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Şen, forumda yaptığı konuşmada da ise Türkiye'nin Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak ilan etmesi gerektiğini, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin gelişmesinde Kırım'ın özel bir önemi olduğunu belirterek, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de dostluk ve işbirliğinin sağlanması için bu forumun taşıdığı öneme dikkat çekti.

Şen, Türk iş insanlarına da bu hususta Türkiye'de bir kamuoyu yaratılması için görev düştüğünü söyledi.

Şen’e göre, Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu, tüm engelleme girişimlerine rağmen başarıyla gerçekleşti. Forumu düzenleyen kuruluşlar aracılığıyla forumda ele alınan birçok konunun ilerletilmesi için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı. Kırımlı ve Türk iş insanları arasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi. İnşaat, tarım ve sağlık turizmi konuları üzerinde yoğunlaşıldı.

Şu anda çok az sayıda Türk iş insanının Kırım’da çalıştığını belirten Şen, forum sonrasında sayının artacağı görüşünü savundu.