Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi

Enflasyon eylülde yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda yüzde 9.26 oldu. Yıllık enflasyon böylece Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18.27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26.44 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8.42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.53 yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde ağustos ayına göre yüzde 0.99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 artış kaydetti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise ağustosa göre yüzde 0.13, Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2.45 arttı.

Eylülde yüzde 9.26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12.99 olarak belirlenmişti.

GID FİYATLARI YÜZDE 0.60 GERİLEDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.79 ve ulaştırmada yüzde 1.61 artış gerçekleşti.

Endeks hesabında yüksek ağırlığa sahip olan gıda fiyatlarında ise 0,60 düşüş yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0.53 ve haberleşmede yüzde 0.07 düşüş gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15.41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14.98, lokanta ve oteller yüzde 14.87 ve eğitim yüzde 14.00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

'KASIMDAN SONRA YİNE ÇİFT HANELİ ENFLASYON GÖRÜNÜR'

Enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist Mustafa Sönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beklediğimiz gibi, TÜFE yüzde 1'e yakın arttı. geçen yılın Eylül ayının yüksek TÜFE'si nedeniyle, yıllık TÜFE 9.26 olarak tek haneye indi. Ekim'de de aynı şey olacaktır. Ama kasım'dan sonra yine çift haneli enflasyon görünür ve yıllığı yüzde 12'den az olmaz. YEP de bunu söylüyor zaten."

Beklediğimiz gibi, TÜFE %1'e yakın arttı. geçen yılın Eylül ayının yüksek TÜFE'si nedeniyle, yıllık TÜFE 9.26 olarak tek haneye indi.

Ekim'de de aynı şey olacaktır.

Ama kasım'dan sonra yine çift haneli enflasyon görünür ve yıllığı %12'den az olmaz.

YEP de bunu söylüyor zaten. pic.twitter.com/jNh0gyObzA — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 3 октября 2019 г.

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