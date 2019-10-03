Dolar enflasyon verisiyle 5.70'in altına indi

Enflasyonun tek haneye tek haneye indiği eylül ayı verisinden sonra döviz kurları düşüşe geçti. Dün 5.75'in üzerini test eden dolar veri sonra 5.66'ya kadar geriledi. Euro ise 6.2380 liradan el değiştiriyor.

Eylül ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 9.26'lık artışla 26 ay sonra ilk kez tek haneye indi. Güne 5.71 liradan başlayan, dün 5.75 liranın üzerini test eden dolar/TL kuru, enflasyon verisine ilk tepki olarak 5.66'ya kadar çekildi. Bu çekilmenin ardından gelen alımlarla dolar yeniden 5.70 sınırına yaklaştı.

Enflasyon verisi sonrasında İstanbul serbest piyasada dolar 5.6910 liradan, euro 6.2390 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7.0030 liradan el değiştirirken; euro/dolar paritesi ise 1.0954 seviyelerinde.

Dünya'nın aktardığı habere göre dün, 5.7580 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0.4 azalışla 5.7016'dan tamamlamıştı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.7140 lira, euronun satış fiyatı ise 6.2580 lira olmuştu. Piyasa uzmanları yukarı yönlü hareketlerde 5.75 direnç noktası olarak tanımlanırken 5.6275 ise aşağı yönlü hareketler destek noktası olarak ifade edildi.