Dolar enflasyon verisiyle 5.70'in altına indi

Eylül ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 9.26'lık artışla 26 ay sonra ilk kez tek haneye indi. Güne 5.71 liradan başlayan, dün 5.75 liranın üzerini test eden dolar/TL kuru, enflasyon verisine ilk tepki olarak 5.66'ya kadar çekildi. Bu çekilmenin ardından gelen alımlarla dolar yeniden 5.70 sınırına yaklaştı.
Dünya'nın aktardığı habere göre dün, 5.7580 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0.4 azalışla 5.7016'dan tamamlamıştı.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.7140 lira, euronun satış fiyatı ise 6.2580 lira olmuştu. Piyasa uzmanları yukarı yönlü hareketlerde 5.75 direnç noktası olarak tanımlanırken 5.6275 ise aşağı yönlü hareketler destek noktası olarak ifade edildi.
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