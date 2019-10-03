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17:16 03 Ekim 2019
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    Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Ekonomi
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    CHP tarafından turizm şirketi Thomas Cook'un iflasını araştırması için kurulan komisyon raporunu tamamladı. Komisyonun sektör temsilcileriyle görüşerek hazırladığı raporda, iflasın Türkiye'de yaratacağı potansiyel ekonomik kaybın ve bu sürecin en az zararla atlatılması için alınabilecek önlemler konusunda 11 öneri sıralandı.

    Thomas Cook'un iflasını araştırması için kurulan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'tan oluşan komisyon raporunu tamamladı.

    © DHA /
    TİK: Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euro'nun üzerinde, tahsili imkansız
    Raporda, İngiltere merkezli, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İskandinav ülkeleri gibi birçok ülkede şirketleri ve iştirakleri olan Thomas Cook Şirketi'nin, Türkiye'de 29 otel işlettiği, geçen yıl 620 bini Almanya'dan, 435 bini İngiltere'den, 100 bini de diğer ülkelerden olmak üzere Türkiye'ye 1 milyon 155 bin turist taşıdığı ve 2018 yılında Türkiye gelirlerinin 347 milyon sterlin olduğu belirtildi.

    Şirketin Türkiye faaliyetlerinin Muğla'da Marmaris, İçmeler, Bodrum, Turunç, Fethiye; Aydın'da Didim ve Kuşadası; Antalya'da ise Manavgat, Side ve Alanya'da yoğunlaştığı bilgisi aktarılan raporda, iflas eden firmanın farklı ortaklık ve iştirakleri de eklendiğinde Türkiye'ye getirdiği turist sayısının 2 milyona yaklaştığı tahmini de yer aldı.

    'TURİZM İŞLETMELERİ FİNANSAL AÇIDAN BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA'

    Raporda, söz konusu şirketin Kasım 2019-Ağustos 2020 döneminde Türkiye için toplam 950 bin 230 uçuş koltuk sayısı planladığı ve bu rakamın İngiltere ve İspanya'dan sonra üçüncü sırada bulunduğu kaydedildi.

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Yaklaşık 16 ülkeden Türkiye'ye turist getiren şirketin, 23 Eylül 2019 tarihinde faaliyetlerini durdurma kararı alarak İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

    Şirketin iflasının, Türkiye'deki işletmelerde yaratacağı ekonomik kaybın boyutu hakkında henüz kesin bir rakamın ortaya konulmadığına işaret edilen raporda, tahmini rakamların, turizm işletmelerini finansal açıdan büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacağı öngörüsünü oluşturduğu belirtildi.

    SÜRECİN EN AZ ZARARLA ATLATILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNERİLER

    Komisyonun sektör temsilcileriyle görüşerek hazırladığı raporda, iflasın Türkiye'de yaratacağı potansiyel ekonomik kaybın ve bu sürecin en az zararla atlatılması için alınabilecek önlemler konusunda 11 öneri sıralandı.

    Söz konusu öneriler şöyle:

    1. © DHA /
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      Alacaklıların İngiltere'de iflas masasına kaydı ve tasfiye işlemlerinin takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde koordinasyon ve danışma merkezi kurulması ve söz konusu işletmelerin bulunduğu illerde de irtibat birimleri oluşturulması.

    2. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, uluslararası tecrübeye sahip firmalardan hizmet satın alınarak tasfiye sürecindeki işlemlerin takip edilmesi.

    3. İngiltere'den olan alacaklar için İngiltere'nin duyurduğu web sitesi üzerinden iflas masasına kaydedilmesi sürecinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde yürütülmesi.

    4. İşletmelerin Thomas Cook şirketinden olan alacaklarının gelir hesaplarından düşülmesi, böylece gelir ve kurumlar vergileri ile geçici verginin ertelenmesi.

    5. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca beyanname verme ve ödeme süreleri Eylül 2019 dönemi KDV için 25 Kasım 2019, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine Geçici Vergi için de 3 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılması.

    6. Söz konusu işletmelerin iflas eden şirketten olan alacakları tahsil edilinceye kadar veya en az 1 yıl süreyle turizm payından muaf tutulmaları.

    7. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından mağdur işletmelere destek sağlanması.

    8. Sektöre yönelik 1 yılı ödemesi 3 yıl vadeli ve düşük faizli banka kredisi imkanı sunulması.

    9. Mağdur olan birçok işletme bulunduğu göz önüne alınarak, alacakların takibinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından tek elden gerçekleştirilmesi.

    10. Olası benzer durumlarda işletmelerin zor durumda kalmalarının önlenmesi amacıyla Ajans kaynakları kullanılarak Turizm Sektörü Alacak Sigorta Sistemi kurulması.

    11. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, oluşacak kapasite boşluğunun doldurulması için turist potansiyeli bulunan ülkelerin önde gelen tur operatörleri ile havayolu şirketleri nezdinde girişimde bulunulması.

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    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turist, Komisyon, Çetin Osman Budak, Bülent Tezcan, Akif Hamzaçebi, Hazine ve Maliye Bakanı, Turizm, İflas, İngiltere, Türkiye, CHP, Thomas Cook
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