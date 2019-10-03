Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri

CHP tarafından turizm şirketi Thomas Cook'un iflasını araştırması için kurulan komisyon raporunu tamamladı. Komisyonun sektör temsilcileriyle görüşerek hazırladığı raporda, iflasın Türkiye'de yaratacağı potansiyel ekonomik kaybın ve bu sürecin en az zararla atlatılması için alınabilecek önlemler konusunda 11 öneri sıralandı.

Thomas Cook'un iflasını araştırması için kurulan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'tan oluşan komisyon raporunu tamamladı.

Raporda, İngiltere merkezli, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İskandinav ülkeleri gibi birçok ülkede şirketleri ve iştirakleri olan Thomas Cook Şirketi'nin, Türkiye'de 29 otel işlettiği, geçen yıl 620 bini Almanya'dan, 435 bini İngiltere'den, 100 bini de diğer ülkelerden olmak üzere Türkiye'ye 1 milyon 155 bin turist taşıdığı ve 2018 yılında Türkiye gelirlerinin 347 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Şirketin Türkiye faaliyetlerinin Muğla'da Marmaris, İçmeler, Bodrum, Turunç, Fethiye; Aydın'da Didim ve Kuşadası; Antalya'da ise Manavgat, Side ve Alanya'da yoğunlaştığı bilgisi aktarılan raporda, iflas eden firmanın farklı ortaklık ve iştirakleri de eklendiğinde Türkiye'ye getirdiği turist sayısının 2 milyona yaklaştığı tahmini de yer aldı.

'TURİZM İŞLETMELERİ FİNANSAL AÇIDAN BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA'

Raporda, söz konusu şirketin Kasım 2019-Ağustos 2020 döneminde Türkiye için toplam 950 bin 230 uçuş koltuk sayısı planladığı ve bu rakamın İngiltere ve İspanya'dan sonra üçüncü sırada bulunduğu kaydedildi.

Yaklaşık 16 ülkeden Türkiye'ye turist getiren şirketin, 23 Eylül 2019 tarihinde faaliyetlerini durdurma kararı alarak İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Şirketin iflasının, Türkiye'deki işletmelerde yaratacağı ekonomik kaybın boyutu hakkında henüz kesin bir rakamın ortaya konulmadığına işaret edilen raporda, tahmini rakamların, turizm işletmelerini finansal açıdan büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacağı öngörüsünü oluşturduğu belirtildi.

SÜRECİN EN AZ ZARARLA ATLATILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNERİLER

Komisyonun sektör temsilcileriyle görüşerek hazırladığı raporda, iflasın Türkiye'de yaratacağı potansiyel ekonomik kaybın ve bu sürecin en az zararla atlatılması için alınabilecek önlemler konusunda 11 öneri sıralandı.

Söz konusu öneriler şöyle: