Dolar/TL 5.70 seviyesinden işlem görüyor

Dün 5.67-5.71 bandında hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0.1 azalışla 5.6960'tan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne artışla başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.1 üzerinde, 5.7000 seviyesinde işlem görüyor
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Euro/TL yüzde 0.1 artışla 6.2570'ten, sterlin/TL yüzde 0.2 değer kazancıyla 7.0400'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0.1 yükselişle 1.0975'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0.2 artışla 1.2350'den işlem görüyor.
Dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 98.9 seviyesinde bulunuyor.
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