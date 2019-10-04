Fitch, bankaların stres testi sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tutan Fitch, özel bankaların aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in son stres testi raporuna göre, Türkiye'deki özel ve sistemik öneme sahip yerel bankalar (D-SIB'ler), aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda bulunuyor.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre Fitch dün yayınladığı açıklamada, takipteki kredilerdeki (NPL) sert artış, zayıf kârlılık ve TL'deki değer kaybı sebebiyle, Türkiye'nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tuttuklarını belirtti.

Fitch'in açıklamasına göre, bu faktörler bankaların sermaye yeterliliği için kilit riskleri oluşturuyor.

Açıklamaya göre karşılıklar öncesi faaliyet karının (PIP) seviyesi bankalara göre değişiyor. PIP, kamu bankaları için genel olarak (ortalama: brüt kredilerin %2.8'i), özel bankalardan (%5.6) daha zayıf.

Fitch ayrıca aktif kalitesindeki bozulmanın kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat, Vakıfbank) PIP'lerini özel bankalardan (Garanti BBVA, Akbank, YKB, İş Bankası ve QNB Finansbank) daha fazla etkileyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Fitch'den yapılan açıklamada "Analizimiz, zararı azaltma kapasitesinin Akbank ve Garanti'de güçlü, YKB, QNB Finansbank ve İş Bankası'nda orta, Ziraat ve Vakıfbank'ta daha düşük olduğunu gösteriyor. Halkbank'ın stres testi altındaki metrikleri en zayıfı ve tüm stres senaryolarında minimum gereksinimlerin altında kalıyor" denildi.