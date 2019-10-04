Albayrak: Enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talebin arttığını, enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde de finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İVME finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı.

Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 октября 2019 г.

​​İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor."

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz 2017'de yüzde 9.79 olan yıllık enflasyon, 26 ay sonra yeniden tek haneyi gördü.