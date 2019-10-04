Thomas Cook'un iflasıyla ilgili kredi destek paketi başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı.
"Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir."
Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sayfasından ulaşılabilecek.
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