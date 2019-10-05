Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Ticaret Bakanlığı'nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.

ZAM ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 artmış ve Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 42.58’lik fiyat artışı ile sarımsak olmuştu.

SARIMSAĞIN FİYATI 1 YIL İÇERİSİNDE %180 ARTTI

TÜİK’in rakamlarına göre geçen yılın eylül ayında sarımsağın kilogram fiyatı 11.81 TL olarak belirlenirken bu rakam 2019 yılının eylül ayında 32.69 TL’ye çıktı. Buna göre sarımsağın fiyatı 1 yıl içerisinde yüzde 180 oranında artış gösterdi. Türkiye’nin önde gelen büyük marketlerinde ise sarımsağın kilogram fiyatı 25 TL ile 30 TL arasında satılıyor.