Tren ve posta ücretine yüzde 20 zam

Köprü ve otoyolların ardından tren bileti ve posta ücretleri de yüzde 20 zamlandı. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı 71 TL'den 85.50 TL'ye çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre, TCDD Taşımacılık da yüksek hızlı ve ‘konvansyonel’ olarak adlandırılan tren bilet fiyatlarını yüzde 20 artırdı.

Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik’e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL’ye yükseldi.

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları 31 TL’den 37.50 TL’ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL’den 32 TL’ye çıktı.

PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı.

Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.