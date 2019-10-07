Tren ve posta ücretine yüzde 20 zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.
Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik’e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL’ye yükseldi.
Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları 31 TL’den 37.50 TL’ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL’den 32 TL’ye çıktı.
PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı.
Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.
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