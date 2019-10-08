Uzmanların görüşü: Piyasa bu kez Trump’ı ciddiye almadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelttiği tehdidin 5.84 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL, ilerleyen saatlerde 5.80'de dengelendi. Uzmanlar, piyasaların bu kez Trump'ı ciddiye almadığı görüşünü dile getirdi.
Dolar/TL, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından yükselişe geçerek 5.84 seviyesine kadar tırmandı.
2018 yazında ABD ile yaşanan siyasi gerilim sonrası dolar 7.20 seviyelerine kadar çıkmıştı. Trump geçen yıl temmuz ayının sonunda attığı tweet’te ABD’nin rahip Brunson’ın salınmaması takdirinde Türkiye’ye önemli yaptırımlar uygulayacağını belirtmişti.
Ardından iki Türk bakanın ABD’deki mal varlıklarına el konulması kararı alınmıştı.
Sparta&Co Kurucu ortağı Taner Özarslan konu hakkında yaptığı değerlendirmede “Türkiye’nin Suriye ile ilgili yaptığı operasyon açıklaması doların bir miktar yükselmesine neden olmuştu. Gün sonuna baktığımızda Trump’ın tweet’lerinin yumuşaması doları frenledi. TL’yi etkileyen gelişmekte olan ülkelerden de olumsuz bir haber gelmedi” ifadesini kullandı.
ABD ile ilişkilerde net olarak bir bozulmanın olmadığını belirten Özarslan, “Kurlarda kısa süreli haber akışları belirli hareketlere sebep oluyor. Ben dolarda yaşanan yükselişin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Kısa süreli hareketler dışında kurda kalıcı bir bozulma olmayacağı görüşündeyim. Herkes biliyor ki Trump Suriye’den çekilme kararı ile Pentagon ve Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. Piyasa tweet’te söylenenlerin çok ciddi olmadığını, Trump’ın Pentagon’a karşı bir yumuşama sinyali verdiğini düşünüyor” diye konuştu.
Türkiye-ABD gerginliği ile dolar/TL geçen yıl ağustos ayında 7.20 seviyesine çıkmıştı.
'PİYASALAR TEHDİT OLARAK ALGILAMADI'
Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kısa vadeli gündemin ABD ile ilişkiler olduğunu belirten Tözge, “Trump’ın dün akşam attığı tweet’in ardından akıllara Brunson dönemi geldiği için piyasada kısa süreli bir panik havası yaşandı. Ancak daha sonra piyasada rahatlama görüldü. Burada Türk tarafının vereceği cevap önemliydi ve gördüğümüz kadarıyla yetkililer tansiyonu yükseltecek bir açıklama yapma taraftarı değil” dedi.
Piyasaların Trump’ın tweet’ini tehditten ziyade kendi iç siyasetinde elini güçlendirmek için yapılmış bir hareket olarak yorumladığını söyleyen Tözge, “Bu nedenle dolarda, Brunson krizinde olduğu gibi bir yükseliş görülmedi. 5.80 seviyesi doların dengelendiği seviye olarak gözüküyor. 5.85 ise önemli bir direnç. Kısa süreli haber akışları doların yönünde etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.
'PİYASA FİYATLAMASI ÇOK SINIRLI KALMIŞ DİYEBİLİRİZ'
Öte yandan Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi de, “Planlanan Suriye operasyonu öncekilere bakınca çok daha kapsamlı bir bölgeye işaret ediyor. Bu belki aylarca sürebilecek bir askeri hareketlilik anlamına geliyor. En önemli sorulardan biri sahada çatışma olacak mı? Ve sürenin uzunluğuna bakınca belki ilk günlerde değil ancak bunun kaçınılmaz olacağı da düşünülüyor. Bu piyasada önemli bir endişe” dedi ve ekledi:
“Bunun ötesinde Trump'ın ekonomik yaptırım tehdidi ise piyasadaki endişeleri artıran bir diğer faktör. ABD'nin çekileceğini açıklaması ile birlikte yapılan bir söylem olduğunu düşünüyoruz. Yaptırıma eylem olarak şahit olacaksak piyasa fiyatlaması çok sınırlı kalmış diyebiliriz, bu da piyasa fiyatlamasının söylemlere göre şekilleneceğini gösteriyor.. Dolar/TL'de 5.80'in üzerinde kapanışlar önemli bir eşiğin aşıldığını da gösteriyor. Bu seviyelerde kalıcılık yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir."
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