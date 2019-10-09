Rusya ile Türkiye ticarette yerli paraya geçti

Rusya ve Türkiye’nin arasındaki ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşmayı değerlendiren Abramov, bu kararın, iki ekonominin dolara olan bağımlılığı azaltacağını ve ticareti artıracağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi Uygulamalı Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Aleksandr Abramov, Sputnik’e açıklamasında, anlaşmanın iki ülkenin finansal ve döviz piyasalarının etkinleşmesine yardımcı olacağını söyledi.

Abramov, "Bu anlaşma, iki ülkenin yerel paraların ve ekonomilerinin dolara bağımlığını azaltacak. Muhtemelen bazı durumlarda ayrıca ticareti artıracak, çünkü ülkeler yerel paralarının daha aktif dönmesine ilgili olacak" dedi.

Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret 2018’de yüzde 16 artarak 25.5 milyar dolara ulaşmıştı.

Yerel paralara geçişin, taraflara dolardan kurtulma sorununu çözmeye yardımcı olacağı ve askeri-teknik işbirliği ile ilgili bazı sorunları gidereceği ifade ediliyor.