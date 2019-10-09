Dolar güne 5.84'ün üzerinde başladı

Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5.84 liranın üzerinde değerleniyor.
Pazartesi günü Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, dün ise Türkiye'nin ABD için önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söyledi. Bu iki açıklama dolar/TL kurunun, iki gün boyunca 5.80 ile 5.85 arasında dalgalanmasına neden oldu.
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Dünya gazetesinin aktardığına göre bugün dolar 8.8410 liradan, euro ise 6.4060 liradan el değiştiriyor. İngiliz Sterlini ise 7.1320 liradan satılırken, euro/dolar paritesi 1.0960 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalarda altının onsu 1507 dolardan, brent petrolün varili 58,05 dolardan işlem görüyor.
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