Dolar güne 5.84'ün üzerinde başladı

Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konuyla ilgili yapılan açıklamalarla dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, güne 5.84 lira seviyelerinden başladı.

Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5.84 liranın üzerinde değerleniyor.

Pazartesi günü Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, dün ise Türkiye'nin ABD için önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söyledi. Bu iki açıklama dolar/TL kurunun, iki gün boyunca 5.80 ile 5.85 arasında dalgalanmasına neden oldu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bugün dolar 8.8410 liradan, euro ise 6.4060 liradan el değiştiriyor. İngiliz Sterlini ise 7.1320 liradan satılırken, euro/dolar paritesi 1.0960 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda altının onsu 1507 dolardan, brent petrolün varili 58,05 dolardan işlem görüyor.