İnci Deri'nin merkezi boşaltıldı, mağazaları ve sitesi kapatıldı

Türkiye ayakkabı sektörünün en büyüklerinden İnci Deri kapanmanın eşiğinde. Şirketin genel merkez binası, onlarca mağazası ve internet sitesi kapandı. Şirket hakkında geçen yıl açılan iflas davası ise sürüyor.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Hotiç, Beta, Eser, Yeşil Kundura gibi ünlü ayakkabı firmalarının konkordato davaları sürerken, İnci Deri de hacizler ve iflas davalarıyla gündemde.

Bir dönem, 80’e yakın mağazası bulunan İnci Deri’nin mağazalarının tamamına yakını kapandı. Şirketten alacaklı bir firmanın haczi için gidilen şirketin Eyüp’teki merkez binasının kapalı olduğu belirlendi.

Şirketin internet sitesine girildiğinde ise "Sizin için yenileniyoruz. Yarın görüşmek üzere" deniyor. Ancak, aynı mesajın günlerdir sitede duruyor.

Şirketin Eyüp’te bulunan Flatofiste’teki merkez binasına giden alacaklılar eli boş dönerken, faaliyetlerin Harbiye’deki bir otel odasından yürütüldüğü kaydediliyor.

Öte yandan, Servet Sorkuncuk’un 3 milyon liralık alacağını tahsil edememesi nedeniyle açtığı iflas davası da devam ediyor. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması kasım ayı ortasında.

Ayakkabı sektörünün önemli markalarından İnci Deri’nin temeli 1917’te atılmıştı.