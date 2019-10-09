Dolar/TL Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla 5.87'ye kadar çıktı

Dün ABD Başkanı Trump'ın tehditleriyle 5.8467'ye kadar yükselen Dolar/TL, Trump'ın daha sonra verdiği ılımlı mesajlarla akşam saatlerinde düşüşe geçerek 5.78'e kadar çekilmişti. Ancak kur burada kalıcı olamadı.

Bu sabah dolar/TL en düşük 5.8165, en yüksek 5.8440'ı gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

BloombergHT'nin aktardığına göre, kur harekatın başlamasının ardından 5.87 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL de 6.45'in üzerinde.

BIST 100 Endeksi'nde satışlar yüzde 1'i aştı.