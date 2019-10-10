Döviz kuru güne yükselişle başladı

Türkiye dün öğleden sonra Suriye'nin kuzeydoğusuna 'Barış Pınarı Harekatı' adıyla askeri harekat başlattı. Ardından gece yarısına doğru Fırat'ın doğusuna kara harekatı da başladı.
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Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyreden kur, artan jeopolitik endişelerle yükselişe geçti.
Ancak operasyonun sonuçları ve başta ABD ile ilişkilere etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.87 seviyesinin de üzerini gördü.
Dolar/TL bu sabah 5.8720 seviyesinde yer alırken, euro 6.45 seviyesinde.
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