Döviz kuru güne yükselişle başladı

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın başlaması ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler ile temkinli görünümünü sürdürüyor. Dolar/TL güne 5.8790'a kadar yükselerek başladı.

Türkiye dün öğleden sonra Suriye'nin kuzeydoğusuna 'Barış Pınarı Harekatı' adıyla askeri harekat başlattı. Ardından gece yarısına doğru Fırat'ın doğusuna kara harekatı da başladı.

Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyreden kur, artan jeopolitik endişelerle yükselişe geçti.

Ancak operasyonun sonuçları ve başta ABD ile ilişkilere etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.87 seviyesinin de üzerini gördü.

Dolar/TL bu sabah 5.8720 seviyesinde yer alırken, euro 6.45 seviyesinde.