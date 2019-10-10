Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, yurtdışındaki ilk ofisini Suudi Arabistan’da açacak

Putin’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirmesi beklenen ziyareti öncesinde açıklamada bulunan RDIF, ülkede ilk denizaşırı ofisinin açılacağını açıkladı.

Açıklamada bu ofisin iki ülke arasındaki hem ekonomi hem de diğer sektörlerdeki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağının umulduğu ifade edildi.

Putin’in ziyaretinin ise gelecek hafta gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun CEO'su Kirill Dmitriyev, “RDIF, Suudi Arabistan’da ofis açacak olan ilk Rus yatırım kuruluşu olacak. Ülkede açacağımız ofis, karşılıklı işbirliği bakımından birçok alanda bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Suudi Arabistan Varlık Fonu, çeşitli projelere yaptırım yapmak amacıyla ortak bir fonu kurdu. Bu kapsamda iki ülke 25’ten fazla ortak projeyi fonlayarak; yapay zeka, ilaç sektörü ve alt yapı alanlarında 2.5 milyar dolarlık bir yatırıma sahip.

Aynı zamanda RDIF ve Suudi petrol devi Aramco’nun da petrol alanında 1 milyar dolarlık bir proje üzerinde görüştüğü de bildirildi.

Moskova ve Riyad arasındaki ilişkiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomilerini oldukça olumsuz etkilemesinin ardından son yıllarda iyice yakınlaşmıştı. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin’in Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaret enerji alanında da olmak üzere 30 farklı anlaşmanın imzalanmasına önayak olabilir.