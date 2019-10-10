Bloomberg: Varlık Fonu uluslararası piyasalardan borçlanmayı planlıyor

Bloomberg News’un haberine göre Türkiye Varlık Fonu gelecek yıl uluslararası tahvil piyasalarından borçlanmayı planlıyor. İhracın 2020'nin ilk yarısında yapılması öngörülüyor.

Sözcü gazetesinin Bloomberg'den aktardığı habere göre, Türkiye Varlık Fonu yurt dışı piyasalardan borçlanmayı planlıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borçları dışında, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait kamu şirketlerinden oluşan Varlık Fonu da tahvil piyasalarından borçlanacak.

Konuya yakın kaynaklara göre ihraç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmelerinin alınmasından sonra gerçekleştirilecek.

Türkiye Varlık Fonu, ihraç öncesi tamamlanması gereken finansal raporları için uluslararası bir danışmanlık şirketinden yardım alacak.

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'deki kurumlardan hiçbirinin devletten daha uygun koşullarla ve düşük faizde borç alamayacağını söyledi.

Muratoğlu devletin borç alırken arkasında Hazine’nin olduğunu belirterek, "Bu düzenleme geçerse Varlık Fonu’nun aldığı borç devletin gözükmeyecek çünkü Varlık Fonu anonim şirket. Böylece kamu borçlu gözükmeyecek, borç Varlık Fonu’na yazılacak" diye konuştu.