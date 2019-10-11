Cari hesap 2.6 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Ağustosta cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise geçen yılın ağustos ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar artarak 5 milyar 649 milyon dolara ulaştı. Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 45 milyon ABD doları artarak 1 milyar 619 milyon doları olarak gerçekleşti.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1 milyar 27 milyon dolar oldu.
Öte yandan, temmuz ayı cari işlemler fazlası 1 milyar 158 milyon dolardan 1 milyar 137 milyar dolara; 12 aylık cari işlemler hesabı da 4 milyar 445 milyon dolar fazladan, 4 milyar 543 milyar dolar fazlaya revize edildi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise ağustosta cari işlemler dengesinin 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.
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