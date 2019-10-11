Albayrak: Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor

"Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5.1 milyar dolar cari fazla verdik" diyen Albayrak, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı.
Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz’daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 11, 2019
İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız. https://t.co/OJqM1nVBQz
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