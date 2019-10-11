Dolar 5.88'in üzerini gördü

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri, ardından da Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar/TL 5.8605 liradan alıcı buluyor. Euro/TL kuru 6.4740, İngiliz Sterlini ise 7.3740 lira seviyelerinde değerleniyor.
Dün 5.90'ın üzerini test eden dolar, günü 5.81 seviyelerinden tamamlamıştı.
HAFTALIK KAYIP YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE
Piyasa uzmanları, kurda 5.7680 ana destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve alım iştahının 5.9760 seviyelerinin ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.
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