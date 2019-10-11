Dolar 5.88'in üzerini gördü

Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyasalar haftanın son gününde hareketli saatler geçiriyor. Dolar/TL kuru 5.88'in üzerini gördü.

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri, ardından da Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor.

Güne sakin başlayan döviz kurları öğle saatlerinde yükselişe geçti. 5.8830 ile gün içi en yüksek seviyesini gören dolar, sonrasında 5.86 seviyelerine çekildi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar/TL 5.8605 liradan alıcı buluyor. Euro/TL kuru 6.4740, İngiliz Sterlini ise 7.3740 lira seviyelerinde değerleniyor.

Dün 5.90'ın üzerini test eden dolar, günü 5.81 seviyelerinden tamamlamıştı.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE

Haftaya 5.65 lira seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, bu hafta yaşanan yukarı yönlü hareketlerle birlikte 5.90 seviyelerini görmüş oldu. Bu artışlarla birlikte Türk Lirası'nın, dolar haftalık değer kaybı yüzde 4'ü geçti.

Piyasa uzmanları, kurda 5.7680 ana destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve alım iştahının 5.9760 seviyelerinin ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.