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11:55 13 Ekim 2019
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    Otomotiv

    Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 9 azaldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet oldu.

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

    Mustafa Varank
    © AA /
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    Buna göre, iç pazardaki daralmayla birlikte ihracat pazarlarının küçülmesi üretim üzerindeki negatif etkisini sürdürürken, toplam otomotiv üretimi, eylül ayı itibarıyla 1 milyon adedi geçti.

    OSD verilerine göre, ocak-eylül döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet, otomobil üretimi de yine yüzde 9 azalarak 700 bin 581 adet oldu.

    Toplam pazar ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, baz etkisi dikkate alındığında ise 2017'ye göre yüzde 55 daralarak 289 bin 131 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 37 oranında daraldı ve 228 bin 628 adet olarak gerçekleşti.

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    OSD verilerine göre, ticari araç grubunda toplam üretim yılın 9 aylık döneminde yüzde 10 azalarak 356 bin 803 adet oldu. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 21 azaldı.

    otomotiv
    © Flickr /
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    2019 yılı ocak-eylül döneminde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 48 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 52 daraldı. Baz etkisi dikkate alındığında, hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 65, 2015 yılından bu yana daralma sürecinde olan ağır ticari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüzde 78 daraldı.

    Ocak-eylül döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6, otomobil ihracatı yüzde 8 geriledi. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 913 bin 772 adet olurken, otomobil ihracatı 594 bin 86 adet düzeyinde gerçekleşti.

    Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, euro bazında ise yüzde 2 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 23 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 8,4 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7.4 milyar euro olarak gerçekleşti.

    Etiketler:
    Otomotiv Sanayii Derneği, İhracat, Üretim, Ekonomi, Türkiye, Otomotiv
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