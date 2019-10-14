TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, bu yılın ilk yarısında kamu bankalarındaki kredi genişlemesi ve kamu harcamalarındaki artış ile birlikte yüzde 2.8’lik büyümenin yaşandığını ifade ederek, "Büyüme yavaş yavaş dönse de, henüz krizden tam olarak çıkmış değiliz" dedi.

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından düzenlenen 8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi, TÜSİAD ve Türkonfed Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, talep ve yatırım iştahındaki zayıfl ıkla birlikte kurdaki yükselişin sorunlu kredilerde artışa neden olduğunu, bunun da sistemde tıkanıklığa yol açtığını ifade etti. Kaslowski, sorunlu krediler sistemden temizlenmeden sağlıklı büyümeye geri dönmenin zor olduğuna işaret etti.

Dünya gazetesinden Osman Kılıç'ın haberine göre, ticaret savaşları nedeniyle dünyada parasal genişlemenin tekrar başlamasıyla kurda nispeten istikrarlı bir seyir izlendiğini anlatan Kaslowski, şöyle konuştu:

"Bu gidişat enflasyon trendinin aşağıya dönmesini sağlarken, yıllardır biriktirdiğimiz dış borç sorununun çözümü için de yeni bir fırsat yarattı. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke benzer sorunları çeşitli piyasa mekanizmaları ile çözebildiler. Bizim de bu konuda gerekli adımları atmamız gerekiyor. Böylece ekonomiye sağlıklı ve sürdürülebilir bir kredi akışını sağlayabiliriz."

'LİAKATİN TEMEL ALINMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Kaslowski, finansal istikrarın en önemli koşulunun siyasetten bağımsız ve verilen istikrar hedefi doğrultusunda çalışan liyakatli, şeff af güçlü kurumlar olduğuna da dikkat çekerek, “Merkez Bankası başta olmak üzere tüm piyasa düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızın bağımsızlığını ve liyakatin temel alınmasını çok önemsiyoruz. Elbette aynı şey hukuk sistemimiz için de geçerli. Yargının bağımsızlığı adaletin temelidir. Hız ve uzmanlaşmanın yanında yargı sistemimizin bağımsızlığını da güçlendirecek adımlar atmak yatırım ortamını iyileştirecek ve ekonomimizi güçlendirecektir” görünüşü dile getirdi.

Kaslowski, ekonomi ile birlikte diğer alanlarda da güveni tesis etmenin ekonomiyi güçlendireceğini de vurguladı ve “Böyle bir zeminde yatırım ortamının iyileşmesini sağlayabilir, iş insanları olarak çok daha işlerimize, rekabet gücümüze çok daha fazla odaklanabilir, istihdam yaratabiliriz” dedi.