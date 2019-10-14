Sanayi üretimindeki düşüş beklentileri 5'e katladı

Sanayi üretimi ağustos'ta aylık yüzde 2.8, yıllık bazda yüzde 3.6 düştü. Beklenti yıllık yüzde 0.7 düşüş olmasıydı. Sanayi üretimi açısından kritik veri olan imalat sektörü endeksi de yıllık yüzde 3.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), Ağustos 2019 Sanayi Üretim Verileri’ni açıkladı. Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 azaldı.

Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 2.8, yıllık bazda ise yüzde 3.6 düştü. Beklenti yıllık yüzde 0.7 düşüş olmasıydı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.9 arttı.