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13:42 14 Ekim 2019
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    BORSA İSTANBUL (BİST)

    Borsada yüzde 3'e yakın düşüş

    © Fotoğraf : İHA
    Ekonomi
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    Borsa satışlarla başladığı yeni haftada yüzde 3'e yakın değer kaybı yaşadı. BIST, 96 bin seviyelerine kadar çekildi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2.70 azalışla 96.357,32 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.670.50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3.9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Dolar
    © REUTERS / Mariana Bazo
    Dolar yeni haftaya 5.90'ın üzerinde başladı
    Dünya gazetesinin aktardığına göre ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3.37, holding endeksi yüzde 2.57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.18 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3.96 ile tekstil, deri  oldu.

    Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

    Yurt dışında ise ABD'de yayımlanmaya başlayacak şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini ifade eden analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

    DOLAR 5.92 SEVİYELERİNE KADAR ÇIKTI

    Küresel piyasalar, ticaret görüşmelerinin ardından iyimser seyrini bu haftaya da taşımaya çalışırken; Yurt içi piyasalar ise Barış Pınarı Harekatı kaynaklı haber akışları nedeniyle yurt dışı piyasalarda gözlenen pozitif seyre katılmakta zorlanıyor.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Kurtulmuş: PKK terörünün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolardır
    Saat 13:00 itibariyle, dolar 5.9180 liradan, euro 6.5370 liradan el değiştiriyor.

    Gün içerisinde 5.9230 ile son 4 ayın en yüksek zirvesini gördü.

    5.98 VE 5.83 SEVİYELERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

    Piyasa uzmanları, 5.90'ın üzerinde kaldığı sürece doların 5.98'lere doğru yükselmesinin sürpriz olmayacağına işaret ediyor. 5.90 direncinin geçilememesi durumunda ise 5.83'e doğru geri çekilmeler yaşanabilir.

    Etiketler:
    Ekonomi, Barış Pınarı Harekatı, düşüş, BIST 100, Borsa
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