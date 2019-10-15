'Volkswagen, 4 bin kişinin istihdam edileceği Manisa yatırımını erteledi'

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelediğini duyurdu.
Gazete, yeni fabrika için bir milyar euroyu aşkın yatırım planlayan şirketin, koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiği değerlendirmesinde bulundu. Şirket sözcüsü, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, yeni fabrikanın yeri ile ilgili kararın nihai aşamada olduğunu belirterek 'durumu endişeyle izlediklerini' kaydetti.
Gazete, ekonomik açıdan Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'de karar kılındığını ve şirketin bu karardan dönmek istemediğini de kaydetti.
Handelsblatt'a konuşan kaynaklar, dolayısıyla fabrika için yer seçiminde değişiklik beklemediklerini belirtti.
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