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11:03 15 Ekim 2019
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    İŞKUR

    Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13.9'a yükseldi, işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişi arttı

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında işsizlik oranı 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 seviyesinde gerçekleşti.

    Temmuz ayında işsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.9 seviyesinde gerçekleşirken; işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu.

    Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık
    © AA / Onur Çoban
    Tarihte ilk kez TÜİK işsizlik rakamı resmi işsizlik rakamının altında kaldı
    Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artış ile yüzde 16.5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7.2 puanlık artış ile yüzde 27.1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3.2 puanlık artış ile yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.  

    İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.8'i tarım, yüzde 19.6'sı sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

    İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

    © AA / Gökhan Balcı
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    Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan artarken inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

    İşgücü 2019 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 53.8 olarak gerçekleşti.

    Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalış ile yüzde 73.2, kadınlarda ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 34.9 olarak gerçekleşti.

    Etiketler:
    İstihdam, Türkiye, İşsizlik, TÜİK
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