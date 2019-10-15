ABD yaptırımları sonrası piyasalarda son durum

ABD'nin yaptırım kararının ardından, beklentinin gerçekleşmesi nedeniyle gelen kâr satışları dolar/TL kurunu 5.8610'a kadar düşürdü. Ancak iyimser hava ve kâr satışları kısa sürdü. Dolar/TL kuru yeniden 5.92'nin üzerini gördü. Borsa İstanbul'da ise yüzde 1'lik primle yatay seyir sürüyor.

Piyasalar dün gece açıklanan ABD'nin Türkiye için yaptırım kararları sonrası herhangi bir tepki vermedi hatta Türk Lirası sabah saatlerinde dolar ve euro karşısında yüzde 1 civarında değerlendi.

Dolar/TL kurunun yaptırımlara tepki göstermemesini değerlendiren uzmanlar, piyasaların yaptırım senaryosunu son 2 haftalık periyotta fiyatlamış olmasına bağlıyor. Yaptırımları bekleyen piyasalar, bu güçlü beklentinin gerçekleşmesiyle birlikte kar satışlarıyla karşılaştı.

Dünya gazetesinin haberine göre, yaptırımlar konusunda daha kötü senaryoları fiyatlamış olan piyasalarda, ABD'nin yaptırım kararların Türkiye ekonomisine büyük zararlar verecek nitelikte olmadığı yönünde görüş birliği var. Bu görüşün etkisi ve kar satışları sonrası gerileyen döviz kurlarında iyimser hava fazla uzun sürmedi. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında yüzde 1'i geçen artışlar gün ortasına kadar eridi.

Tüm bu gerekçelerle birlikte Dolar/TL kurunda bu sabah saatlerinde anlamlı bir düşüş gözlendi. Kur, sabah saatlerinde 5.8604 ile gün içi en düşük seviyesini gördü.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE PRİMLİ

Piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçen dolar/TL kuru 5.9170 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise düne göre 6.5190 seviyelerinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611.23 puan ve yüzde 1.71 değer kazancıyla 95.592.62 seviyesine çıktı. Endeks, açılış sonrasındaki işlemlerde yatay seviyesini korudu.

ABD Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Suriye'deki askeri operasyondan dolayı yaptırım getirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çelik gümrük vergileri yeniden Mayıs ayından önceki düzeye yüzde 50'ye çıkarılacak. Türkiye ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri derhal sonlandırılacak" dedi.