IMF, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2019 sayısını 'Küresel İmalatın Gerileme Dönemi, Artan Ticaret Engelleri' başlığı ile yayımladı. Raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3.2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3.5'ten yüzde 3.4'e çekildiği belirtildi.
Düşük büyümenin artan ticaret ihtilaflarının bir sonucu olduğu belirtilen raporda, 'ticari ve jeopolitik yüksek belirsizlikler', 'bazı gelişmekte olan ekonomilere ait özel faktörlerin makroekonomik baskıya neden olması”, “düşük verimlilik artışı ve gelişmiş ekonomilerde yaşlanan nüfus gibi yapısal etkenler” küresel ekonominin düşük büyümesini etkileyen diğer unsurlar olarak gösterildi.
Raporda, ekonomik görünümdeki aşağı yönlü risklerin arttığına vurgu yapılarak, “Ticaretin önündeki engeller ve Brexit'e bağlı riskler dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler tedarik zincirlerini daha da bozabilir ve güveni, yatırımı ve büyümeyi zedeler" ifadesine yer verildi.
“Senkronize bir yavaşlama” ve “belirsiz bir toparlanma” ile küresel ekonomik görünümün 'riskli' kaldığı aktarılan raporda, küresel olarak yüzde 3'lük bir büyümede politika hatalarına yer olmadığı vurgulanarak, politika yapıcılarına, iş birliği içinde 'acil' olarak ticari ve jeopolitik gerginlikleri giderme çağrısı yapıldı.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BÜYÜME TAHMİNLERİ
Almanya'nın bu yıl için yüzde 0.7'den yüzde 0,5'e düşürülen büyüme tahmini, 2020 için de yüzde 1.7'den yüzde 1.2'ye revize edildi. İngiltere için 2019'da büyüme tahmini yüzde 1.3'ten yüzde 1.2'ye düşürülürken, 2020 için yüzde 1.4'te sabit bırakıldı.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme tahmini 2019 için yüzde 4.1'den yüzde 2.9’a, 2020 için de yüzde 4.7'den yüzde 4.6'ya indirildi. Çin ekonomisi için büyüme öngörüsü bu yıl yüzde 6.2'den yüzde 6.1'e, 2020 için de yüzde 6’dan yüzde 5.8'e düşürüldü.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DE DÜŞTÜ
IMF raporunda, Türkiye için 2019'da büyüme beklentisi yüzde eksi 2.5’ten yüzde 0.2’ye, 2020 için de yüzde 2.5’ten yüzde 3'e yükseltildi.
Fonun Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl için yüzde 17.5’ten yüzde 15.7’ye ve gelecek yıl içinde yüzde 14.1’den yüzde 12.6’ya çekildi. Türkiye için işsizlik oranı beklentisini artıran IMF, bu yıl için yüzde 12.7’den yüzde 13.8’e ve 2020 için de yüzde 11.7’den yüzde 13.7’ye yükseltti.
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