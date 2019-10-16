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09:55 16 Ekim 2019
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    İşsizlik

    Türkiye'de işsiz sayısı bir yılda 1 milyon kişi artarak 4.5 milyonu aştı

    © AA /
    Ekonomi
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    TÜİK'e göre gençlerin yüzde 27.1'i iş arıyor. İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon kişi artarak 4.5 milyonu aştı. İşsizlik oranı yüzde 13.9’a yükseldi. Ekonomik krizin etkisiyle bir yılda, 748 bin kişi işini kaybetti.

    İŞKUR
    © AA / Arşiv
    Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13.9'a yükseldi, işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişi arttı
    Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3.1 puan artarak yüzde 13.9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayı verilerine 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik bir önceki yıla göre 7.2 puan yükselerek yüzde 27.1 ile korkutucu bir düzeye ulaştı. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 396 genç bulunuyor. Veriler, yaklaşık 3.5 milyon gencin işsiz olduğunu ortaya koyuyor.

    KRİZ İŞSİZ BIRAKTI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, turizm ve inşaat mevsimi olan yaz aylarında işsizlik oranları azalma trendine girmesi gerekirken, tam tersine hem haziran hem de temmuz döneminde işsiz sayısında büyük artış yaşandı. Tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artışla yüzde 16.5 olarak tahmin edildi.

    Asıl trendi gösteren mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 14.3 ile rekor seviyeye ulaştı. Veriler işsizlik oranlarının artacağını gösterdi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.5, kadınlarda ise yüzde 16.7'ye çıktı. Temmuz 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan artarak yüzde 36 olarak gerçekleşti.

    İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1.8 puanlık azalışla yüzde 46.4'e düştü. İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 53.8'e geriledi.

    GERÇEK SAYI 8 MİLYON

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iş aramaktan umudunu yitirenler ve başka nedenlerle iş aramaktan vazgeçenler, mevsimlik çalışanlar, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle beraber Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyon 112 bin, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 22.8 olduğunu açıkladı. Öztrak, “Son bir yılda, daha önce iş sahibi olan ancak krizde işini kaybedenlerin sayısı ise 748 bin oldu” dedi.

    Etiketler:
    Ekonomi, veri, Faik Öztrak, İşsizlik, TÜİK
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