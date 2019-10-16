Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.
Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev gazeteye yaptığı açıklamada, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk" diye konuştu.
Üzerine demiryolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü belirtti.
Plevneliyev, teklifin VW'ye iletildiğini ve henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.
VW YÖNETİMİNDE HAREKAT HUZURSUZLUĞU
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik geçen Çarşamba günü başlattığı askeri operasyon Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı.
Volkswagen dün günü yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti. Nihai kararın Ekim ayı başlarında açıklanması bekleniyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)