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14:27 16 Ekim 2019
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    Swap piyasasında TL faizi 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    Ekonomi
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    Swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

    Türk yetkililerin bazı yurtiçi bankalara Londra offshore para piyasasına likidite vermemeleri konusunda tavsiyede bulunmasının ardından swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi yüzde 20.25'e kadar yükseldi.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Swap satış limiti 3. kez yükseltildi
    Volatiliteyi engellemek isteyen Türk yetkililerin mart ayındakilere benzer adımlar atmalarının etkisiyle swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

    Reuters'a konuşan üst düzey bir bankacı, "Türk bankalarının swap piyasasına TL sağlama eğiliminin son günlerde yasal sınırın altına indiğini görüyoruz. Birçok bankada aynı anda benzer bir eğilim olduğunu düşünürsek uygulama Mart ayındaki süreç ile benzerlik gösteriyor" dedi ve şöyle devam etti:

    "Londra swap piyasasında bir sıkışıklık oluştu ancak marttaki kadar değil. Burada iki etken görüyoruz. Mart sonunda bu piyasaya Türk bankaları tarafından sağlanan TL, mevcut işlem ve kontratlar hariç sıfıra indirilmişti. Bugün sıfıra indi diyemeyiz ancak ciddi bir düşüş de görüyoruz. İkinci etkenin ise Mart'ta yabancıların bu pozisyonlardan ciddi bir zarar yazması nedeniyle sürecin tekrar yaşanmasına oldukça hazırlıklı olması diyebiliriz."

    'BİR TALİMAT GELMEDİ, TAVSİYE NİTELİĞİNDE İLETİŞİM YAPILDI'

    Bankacı Reuters'ın BDDK'dan bir talimat veya tavsiye gelip gelmediği yönündeki sorusuna ise, "Bir talimat gelmedi ancak tavsiye niteliğinde bir iletişim yapıldı" yanıtını verdi.

    Türk lirası banknotları
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    TL'nin faizi uçtu: Londra swap piyasasında gecelik faiz yüzde 22'den 230'a yükseldi
    Bu adım swap piyasasında mart ayında olanları çağrıştırdı. Mart ayında TL'deki sert değer kaybını önlemek için atılan adımlar kapsamında swap piyasasında TL borçlanma maliyeti yüzde 1.000'in üzerine yükselmiş ve offshore piyasalarda sıkışıklığa neden olmuştu.

    TD Securities gelişmekte olan piyasalar stratejisti Izidor Flajsman, "Bu adım TL'de tekrar bir satış baskısı olması halinde likiditenin azaltılacağına dair bir uyarı gibi görünüyor" dedi.

    Mart ayında TL'deki sert değer kaybı ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi olduğu belirtilmiş ve bunun sonucunda gecelik faizler yüzde 1.000'e, haftalık vadede ise yüzde 300 civarına yükselmişti.

    Etiketler:
    Offshore, TD Securities, Reuters, Türk Lirası, Türkiye, swap işlemleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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