BDDK yetkileri de Merkez Bankası'na verilecek: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor

AK Parti milletvekilleri, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sundu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör yetkilileri, 2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile ülke mevzuatında ilk defa 'ödeme sistemi', 'menkul kıymet mutabakat sistemi', 'ödeme hizmeti sağlayıcısı', 'ödeme kuruluşu' ve 'elektronik para kuruluşu' gibi kavramların tanımlandığını aktardı.
Bu doğrultuda, BDDK ve Merkez Bankası'nın görevlendirilen kurumlar olarak belirlendiğini anımsatan yetkililer, 'ödeme hizmeti sağlayıcıları', 'ödeme kuruluşları' ve 'elektronik para kuruluşları' ile ilgili olarak BDDK'nın; 'ödeme sistemleri' ve 'menkul kıymet mutabakat sistemleri' ile ilgili olarak da TCMB'nin görevlendirildiğini anımsattı.
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Mevcut durumunda ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının garanti altına alınmasının, hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin altını çizildi.
Bu kapsamda, ödemeler alanına ilişkin BDDK'ya ait düzenleme ve denetleme yetkilerinin kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere TCMB'ye verileceği, ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel 6493 sayılı Kanun'da değişiklik yapılacağı kaydedildi.
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