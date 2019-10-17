Dolar güne 5.88 liradan başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve heyeti arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi Dolar/TL güne 5.88 seviyesinden başladı.

Dünya online'ın haberine göre, yurt içi piyasalar bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence görüşmesi ve sonrasında yapılacak olan açıklamalara odaklandı.

ABD'nin bu hafta açıkladığı yaptırımlar ve Halkbank lehine hazırlanan iddianame haberleri ile yön bulan dolar/TL kuru, hafta boyunca 5.94 ile 5.86 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Bu sabahki işlemlerde dolar/TL kuru 5.8875 liradan, euro/TL ise 6.5250 liradan satılıyor.

Piyasalarda bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken; yurt dışında Brüksel'de toplanacak olan Avrupa Konseyi ve buradaki Türkiye ile ilgili gelişmeler takip edilecek.