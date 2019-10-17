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11:49 17 Ekim 2019
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    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal: 2020 bütçe açığı 139 milyar olarak öngörüldü

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini 138.9 milyar TL olarak belirlediklerini söyledi. Ağbal, "Kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı öngörüldü" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
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    2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını belirten Ağbal, bütçenin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonla mücadele olduğunu belirtti.

    Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95.5 milyar lira, faiz hariç giderler 956.5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956.6 milyar lira, vergi gelirleri 784.6 milyar lira, bütçe açığı 138.9 milyar lira olarak öngörüldü" dedi.

    Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırdıklarını vurgulayan Ağbal, "2020'de 176.1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16.1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak" açıklamasında bulundu.

    Ağbal, "2020 yılında sağlığa bütçeden 188.6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. 2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88.5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak" diye konuştu.

    '2020 YILINDA 60 BİN YENİ PERSONEL ALIMI ÖNGÖRÜLDÜ'

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
    © Fotoğraf : AA
    Merkezi yönetim bütçesi eylülde 17.7 milyar, ocak-eylül döneminde 85.8 milyar lira açık verdi
    "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69.5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13.4 milyar liraya çıktı" diyen Ağbal, şöyle devam etti:

    "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33.4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44.5 milyar liraya çıkarıyoruz."

    Kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı öngörüldüğünü söyleyen Ağbal, "Yürütülen operasyon dahil savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı öngördük, ilave gerekirse karşılayacak gücümüz var" dedi.

    Ağbal, 2020'de özelleşmeden 10 milyar liralık gelir hedefi bulunduğunu belirtti.

    Etiketler:
    Özelleştirme, Savunma, Sağlık, Bütçe, bütçe geliri, Bütçe açığı, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
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