Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Varlık Fonu'nu ailem de anlamadı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) raporları ilk kez Meclis'e sunuldu. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Varlık Fonu'nu ailesi dahil birçok kişinin henüz anlayamadığını belirtirken, "TVF banka değildir, Hazine değildir, Merkez Bankası değildir, özelleştirme idaresi değildir" diye konuştu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) bağımsız denetim raporları kurulduğu 2016 yılından bu yana ilk kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

2016 ve 2017 yılı denetim raporlarının tartışıldığı komisyonda 2018 yılı raporları da istendi.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2018 yılı denetim raporlarını da kasım ayına kadar Meclis'e getireceklerini belirtirken; MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, TVF'nin bir kamu kurumu olduğunu, bu nedenle denetimin bağımsız kurumlarca değil kamu adına denetim yapan Sayıştay tarafından yapılması gerektiğini, bu konuda adım atılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Genel Müdür Sönmez, TVF'yi ailesi dahil birçok kişinin henüz anlayamadığını belirtirken milletvekillerine TVF'yi "TVF banka değildir, Hazine değildir, Merkez Bankası değildir, özelleştirme idaresi değildir" diyerek anlatmaya çalıştı.