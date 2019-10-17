TCMB Başkanı Uysal, ABD'deki IMF-Dünya Bankası toplantısına gitmekten vazgeçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ABD'deki IMF-Dünya Bankası toplantısına gitmekten vazgeçti. IMF toplantılarına katılacak olan Türk heyetinde TCMB Başkan yardımcısı düzeyinde temsil olacak.

Dünya gazetesinin konuya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecek olan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun başkanlık edeceği Türk heyetine TCMB‘den Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil olacak.

Zaten bir başkan yardımcısının orada bulunması nedeniyle Başkan Murat Çetinkaya'nın bu yoğun gündemde herkesin orda olmasını pek doğru bulmadığı için görevlerinin başında kalmayı tercih ettiği konuşuluyor.

ABD'deki toplantıya katılacak heyete Hazine Bakan Yardımcısı Bülent Aksu başkanlık edecek. Aksu'nun başkanlık edeceği heyette TCMB'den Başkan Yardımcısı düzeyinde katılım olacak.