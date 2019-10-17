Varlık Fonu Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonun denetim raporunun görüşmelerine katıldı.
Milli Piyango’nun lisansının sahibinin devlet olduğunu ve bu lisansın devlette kalacağını ifade eden Sönmez, bir önceki ihalede rakamın 2.7 milyar dolar olduğunu, son ihalede ise bu rakamın 5 milyar dolara çıktığını belirtti.
Milli Piyango İdaresi'nin lağvedilmeyeceğini açıklayan Sönmez, "Milli Piyango'nun görevi denetlemedir. Milli Piyango regülatör hale gelmiştir ve lağvedilmeyecektir. Kanunsuz bir oyun vesaire tespit edilirse, Milli Piyango İdaresi denetim ve regülasyon görevini üstlenecektir” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)