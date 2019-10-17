Varlık Fonu Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonun denetim raporunun görüşmelerine katıldı.

Milliyet'in aktardığı habere göre Sönmez, "Milli Piyango'da 2018 yılı sonu hasılatı 3.4 milyar TL. Yeni modelde 2021 asgari hasılat taahhüdü 9.3 milyar TL. Hasılat 3 katına çıkıyor. Aynı dönemde işletme gideri ise yüzde 13.5'tan yüzde 9.5'a iniyor. Maliyet yüzde 30 azalıyor. İhale sürecinde 4 gruptan toplam 12 farklı teklif alındı. Hizmet alım sözleşmesiyle 10 yılda devlet toplam 28.1 milyar TL kazanacak" bilgisini verdi.

Milli Piyango’nun lisansının sahibinin devlet olduğunu ve bu lisansın devlette kalacağını ifade eden Sönmez, bir önceki ihalede rakamın 2.7 milyar dolar olduğunu, son ihalede ise bu rakamın 5 milyar dolara çıktığını belirtti.

Milli Piyango İdaresi'nin lağvedilmeyeceğini açıklayan Sönmez, "Milli Piyango'nun görevi denetlemedir. Milli Piyango regülatör hale gelmiştir ve lağvedilmeyecektir. Kanunsuz bir oyun vesaire tespit edilirse, Milli Piyango İdaresi denetim ve regülasyon görevini üstlenecektir” dedi.