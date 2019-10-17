Sırbistan’ın Moskova Büyükelçisi Lazanski: TürkAkım projesinin Sırbistan'daki kısmı, yılsonundan önce tamamlanabilir

Sırbistan’ın Moskova Büyükelçisi Miroslav Lazanski, “Boruların döşenmeye devam ediyor, çalışmaların yılsonundan evvel tamamlanabileceğini tahmin ediyoruz. Bulgaristan sınırından başlayan borular şimdiden kısmen kuruldu. Her şey yolunda, süreç devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Bunun yanında Bulgaristan kanadının altyapı inşaatında bariz bir gecikmeye yol açtığını söyleyen Büyükelçi, “Sanırım, şirketlerden birisi ihale konusunda şikayette bulundu. Ancak Bulgaristan Yüksek Mahkemesi, TürkAkım projesinin inşaat sürecinin sürmesi yönünde karar verdi. Fakat Bulgaristan taraflarındaki bu gecikme sırasında, biz her halükarda bizim kısmımızdaki çalışmaları sürdürdük” ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNA’DAKİ BELİRSİZLİKTEN DOLAYI TÜRKAKIM’DAN GAZ SEVKİYATINA İHTİYACIMIZ VAR’

Açıklamalarına devam eden Lazanski, Ukrayna’dan gelecekte doğalgaz tedarikinin devamlılığı yönündeki belirsizliklerden ötürü, TürkAkım projesi üzerinden sağlanacak olan doğalgaza ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi, “Konu doğalgaz olduğunda, Sırbistan endüstrisinin büyük ölçüde Rusya’dan tedarik edilen doğalgazla döndüğünü belirtmek gerekir. Ancak Ukrayna üzerinden geçen doğalgaz boruları ile ilgili bir belirsizlik söz konusu. Bu sebeple biz de, Türkiye ve Bulgaristan üzerinden geçecek olan TürkAkım projesine bel bağlıyoruz. Tamamıyla buna odaklanmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

Ancak Lazanski’ye göre mevcut koşullar doğrultusunda Rusya’nın, Ukrayna ile olan gaz sevkiyatı anlaşmasını gelecek yıla kadar uzatacağı değerlendirmesini yaptı.

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB), 2019 yılından sonra doğalgaz tedarik sürecinin nasıl şekilleneceği üzerine üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmelerin son turu 19 Eylül’de Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilmişti. Rusya ve Ukrayna Enerji Bakanları, yapıcı çözümler üzerine istişare etmişti.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek. Ukrayna Enerji ve Çevre Bakanı Oleksiy Orjel, Rusya ile yeni bir anlaşma imzalamamanın risk yaratacağını ifade etti. Görüşmelerin üçüncü kısmı, 28 Ekim’de gerçekleştirilecek.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli iki ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

TürkAkım projesi kapsamında, Bulgaristan sınırından Macaristan sınırına kadar devam edecek olan Sırbistan borularının inşaatı da devam ediyor. 402 kilometre uzunluğunda olacak borular, her yıl 12.87 milyar metreküp doğalgaz tedariki sağlayacak.

Ekim ayının başında Sputnik’e yaptığı açıklamada Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, TürkAkım üzerinden yapılacak olan doğalgaz tedarikinin Sırbistan’a ve Ardından da Macaristan’a ulaşmasının Bulgaristan’a bağlı olduğunu söylemişti.