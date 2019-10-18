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13:38 18 Ekim 2019
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    İSO Başkanı Bahçıvan: Söz konusu vatansa ekonomi dahil her şey ikinci planda kalır

    © AA / Elif Öztürk
    Ekonomi
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    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz" dedi.

    İSO'nun geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere Şanlıurfa'yı ziyaret etti. 

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
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    Bölge ziyareti kapsamında bilgi veren Bahçıvan, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulunan Bahçıvan, şunları söyledi:

    "Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz. Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayisinin, İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek."

    'EKONOMİ BELİRSİZLİKLERİ SEVMEZ'

    Neler yapılabileceğini yerinde görmek ve incelemek istediklerini dile getiren Bahçıvan, bu anlamda Şanlıurfa'da ve bölgede fırsata dönüşecek önemli potansiyeller olduğunu söyledi.

    Döviz - dolar - TL
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    Bir süreden beri ABD tarafının Türkiye'ye yönelik dile getirdiği yaptırım söylemlerine de değinen Bahçıvan, "Ekonomi belirsizlikleri sevmez. Yatırımlar, yatırımcılar belirsizlikleri sevmez. Bu ihtimallerin ortadan kalkıyor olması, sadece bölge için değil, Türkiye'nin genelinde de gerek yabancı sermaye, gerek yerli sermaye bir çok yatırımın tekrar olumluya döneceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

    Şanlıurfa bölgesinin kaynaklar yönünden çok güçlü olduğuna işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Türkiye'nin kaynak problemi yok, Türkiye'nin sorunu kaynakları doğru kullanabilme noktasındaki eksikliğimiz. Bu bölge, insanlığın tarihini değiştiren bir bölge. Buranın farklı kaynakları ülke için, sanayi, turizm, üretim, tarım anlamında çok ciddi değerler oluşturacak. Buradaki refahı, buradaki ekonomik değerleri yükselttikçe Türkiye'nin de İstanbul'un da yükünü hafifleteceğiz. Özellikle Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlarda ivmelenmeyi hissediyoruz. İstanbul yatırımcısının, İstanbul sanayicisinin Şanlıurfa'ya karşı bir daha pozitif bir yaklaşımı var, bunu gözlemliyoruz ve bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

    Etiketler:
    Sanayi, Turizm, Yaptırım, Türkiye, ABD, Suriye, Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi, Yatırım, Şanlıurfa, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Erdal Bahçıvan
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