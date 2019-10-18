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13:37 18 Ekim 2019
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    Bakan Ersoy: Bu yılın sonuna kadar 500 bin Çinli turist bekliyoruz 

    © DHA /
    Ekonomi
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu'na katıldı. Foruma, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Cui, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CIPG Başanı Zhanyuan Du'nun da içinde olduğu davetlilerin katılımıyla forum Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de gerçekleşti. 

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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasına Barış Pınarı Harekat'ındaki askerlerimizi anarak başladı.

    Bakan Ersoy, "2 ülke devlet başkanları tarafından ortaya koyulan yüksek liderliğin öncülüğünde siyaset ve ekonomide olduğu kadar kültür ve turizm alanında da iş birliğimizin güçlenerek sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Bakanlığım ortak bir geleceği paylaşma arzusunda olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı özel ilişkilerin gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem atfetmektedir" görüşünü dile getirdi. Ersoy, "2018 yılı ülkemiz ve Çin arasındaki turizm ilişkiler bakımından çok güzel ve çok değerli bir yıl oldu. Çin'de Türkiye turizm yılı kapsamında müzikal gösterilerden, resim, fotoğraf ve geleneksel Türk el sanatları sergilerine, edebiyattan sinemaya, gastronomiden turizm etkinliklerine çok geniş bir yelpaze, çok sayıda etkinlik beraberinde gerçekleştirildi. Bu vesileyle Çinli dostlarımızın ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerlerinin birbirinden güzel yönleriyle tanışmalarına vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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    Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

    "Ülkelerimiz arasındaki bu kaynaşmada havayolu ulaşımının önemi yadsınamaz. Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir. China Saturn Havayolları'nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması Sichuan Havayolları'nın bu sene başlattığı direk uçuşlarda memnuniyet vericidir. Türk Havayolları'nın da Xi'an şehrine başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini ve havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çinlilerin ülkemize büyük bir ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. 2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

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    © AP Photo / Andy Wong
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    Biz turizmi sadece ekonomik bir aktivite olarak algılamıyoruz. Türkiye olarak turizmin ülkeleri yakınlaştırmada ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Nitekim uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer alabilmek için bir rekabet halindedir. Ülkemiz bu farkındalık ile mevcut yaklaşımımızı zamana uydurarak geleceğe taşıyacak, Asya'nın farklılıklarını gözetirken bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir açılım yapmıştır. Yeniden Asya adını verdiğimiz bu açılımla ilişkilerimizi bundan sonra bütüncül bir çerçevede dahilinde daha da ilerleteceğiz. Türkiye ve Çin, Asya'da kökleri en derine inen, kültürel üretimin başlıca ev sahibi uygarlıklardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70.yıl dönümünü de kutlarım." 

    Etiketler:
    Turist, Çin, Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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