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15:10 18 Ekim 2019
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    belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay

    Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: Volkswagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını kullanmamak olacaktır

    © İHA / İHA-AW831611
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (308)
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    Volkswagen'in 1 milyar euro’luk Türkiye yatırımını askıya aldığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "Volkwagen'e verilecek en iyi cevap araçlarını kullanmamak olacaktır" dedi.

    Volkswagen
    © AFP 2019 / Fred DUFOUR
    Ticaret Bakanlığı'ndan Volkswagen açıklaması
    Volkswagen’in Manisa'daki araç üretim fabrikasının nihai kararını Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelediğini duyurduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, “Türkiye, PKK’nın uzantısı olduğu ortada olan bir terör örgütüyle mücadele ediyor diye Volkswagen'in yatırım kararını askıya alması art niyetli bir girişimdir” diye konuştu.

    Dünyada pek çok ülkede ceza yemiş, milyarlarca lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş bir firmanın Türkiye'ye karşı bu tutumunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Altay, "Barış Pınarı Harekatı'nda tek vücut olan halk, siyasiler, sivil toplum kuruluşları Volkswagen’in bu kararına karşı sessiz mi kalacak? Volkwagen’e verilecek en iyi cevap ortak akılla ‘boykot’ olacaktır” şeklinde konuştu.

    ‘BAŞARILI OLUNAMAYAN COCA COLA, MARLBORO VEYA ARİEL GİBİ ÜRÜNLERLE KARIŞTIRMAYALIM’

    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
    © Fotoğraf: Twitter
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    “Bu olay Filistin, Doğu Türkistan, Suriye meselesi değil, bizim kendi ulusal meselemizdir” diyen Altay,” Volkwagen’e yapacağımız boykotu, geçmiş yıllarda denenen ve başarılı olunamayan Coca Cola, Marlboro veya Ariel gibi ürünlerle karıştırmayalım. Burada başka Türk veya Müslüman ülkelerden bahsetmiyoruz. Kendi ülkemizin geleceğinden ve bekasından söz ediyoruz. Bu nedenle örgütlenmiş toplum olarak tüm dünyaya tepkimizi, birliğimizi ve dirliğimizi gösterelim. Yapacağımız boykot bizim en büyük imtihanımız olacak. Çünkü söz konusu olan ulusal çıkarlarımız” diye ekledi.

    ‘BOYKOTU SADECE VOLKSWAGEN’LE SINIRLI TUTMAYALIM’

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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     “Hatta boykotu sadece Volkswagen’le sınırlı tutmayalım. Görüyoruz işte bir elin parmağını geçmeyecek ülkeler hariç tüm dünya ülkeleri bize karşı cephe almış” ifadelerini kullanan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    ‘AĞZINI AÇAN ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ 'YERLE BİR ETMEKLE' TEHDİT EDİYOR’

    Apple iPhone X
    © AP Photo / Ng Han Guan
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    “Ağzını açan ülkemizin ekonomisini 'yerle bir etmekle' tehdit ediyor. Evet kırılgan bir ekonomiye sahip olabiliriz. Ekonominin bu kadar kırılgan olmasının en büyük nedenlerinden biri de cari açıktır. Volkswagen’le başlangıç yapıp tekstil, cep telefonu, beyaz eşya ve makine gibi ülke dışından aldığımız tüm malları organize şekilde boykot edip, yerli malları kullanarak ithalatı minimum dereceye düşürebiliriz. Ülkemizde imal edilen yerli ürünleri kullandığımız sürece pek çok yerli şirket ayakta kalır, yeni fabrikalar kurulur, işsiz sayısı azalır ve harcadığımız paranın tümü ülkemizde kalarak ekonomimiz gelişir.”

    ‘BU BOYKOTA ÖNCE SİYASİLERİMİZİN BAŞLAMASIYLA HERKESE ÖRNEK OLMASINI BEKLİYORUZ’

    Katar krizi
    © REUTERS / Faisal Al Nasser
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    Altay, “Almanya, Fransa, Çin, ABD, İtalya, Rusya ve İran, pek çok ürünü ithal ettiğimiz ülkelerin başında gelmekte ve dış ticaret açığında önemli bir yer tutmaktadır. Fark ettiniz mi? Yukarıda saydığım ülkelerin hepsi Türkiye’nin terörü temizlemesini istemiyor ve teröristlerin safında yer alıyorlar. Bu ülkelerden satın aldığımız ürünlerin hemen hemen hepsi ülkemizde mevcut. Bizse defter, kalemi bile Çin’den ithal ediyoruz. Bu boykota önce siyasilerimizin başlamasıyla herkese örnek olmasını bekliyoruz. Sonrasında halk, esnaf, sivil toplum kuruluşları olarak uzun soluklu bir mücadeleyle genişletebiliriz. İnanın hiç zor değil. Bu günden tezi yok başlatacağımız boykot, Suriye'ye yaptığımız Barış Pınarı Harekatı kadar önemlidir” dedi.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (308)

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    Etiketler:
    Boykot, Müslüman, Marlboro, Coca Cola, Doğu Türkistan, Filistin, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Nihat Altay, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), Tüketici Hak Arama Derneği, Türkiye, Manisa, Volkswagen (VW)
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