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11:07 20 Ekim 2019
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    İstanbul / İnşaat

    Kentsel dönüşümde vatandaşa tek taraflı fesih hakkı getirildi

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir yönetmelikle, kentsel dönüşüm alanlarında teminat ve tamamlanamayan inşaatlarla ilgili sorunların tamamını gideren kararlar getirdi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm alanlarında müteahhitten kaynaklı sorun yaşanması durumunda getirdiği tek taraflı fesih hakkını düzenledi. Yeni yönetmelikle 'teminat' ve 'tamamlanamayan inşaatlar' sorunu giderildi.

    Sabah gazetesinden Seda Tabak'ın haberine göre düzenleme duran inşaatlarda dönüşümü hızlandıracak. Vatandaş mağdur olmadan fesih hakkını kullanabilecek. Kentsel dönüşüm işlerinde uygulama alanlarında inşaat yapımını yüklenecek olan müteahhitlerde belli bir iş deneyimi yetkisi aranacak. Ayrıca müteahhit yapının maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar teminat vermek zorunda.

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    İmamoğlu: Depremin en önemli ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm
    Fesih hakkı ise 'hiç başlamamış inşaatlar' veya 'başlamış ancak 6 aydan fazla bir süredir devam etmeyen inşaatlar' olarak ikiye ayrıldı.

    Buna göre bütün maliklerle sözleşme imzalanmış veya 2/3 ile imza sonrası açık arttırma süreci sonrasında imza tamamlanmışsa bu tarihlerden itibaren 1 yıl içerisinde inşaata hiç başlanmamış ise ve bu başlamama sebebi müteahhitten kaynaklıysa arsa sahipleri sözleşme feshini bu kapsamda mahkemeye gitmeden tek taraflı olarak yapabilecek.

    İnşaata başlanmış ancak bir seviyeye gelip durmuş ise bu durumda tespitlerle konunun ortaya konulması gerekiyor. Sözleşme feshini sağlayabilmek için her iki durum için de geçerli olmak üzere arsa sahiplerinin 2/3 çoğunluğu ile karar almaları gerekiyor. Feshi inceleyen komisyon yeni yapının yapım işine başlanamamasının veya devam edilememesinin sebeplerine ilişkin yazılı olarak müteahhide bildirim yapacak ve 15 gün süre verecek.

     

    Etiketler:
    inşaat, Fesih, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel dönüşüm
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