İstanbul'da 2018'de yaklaşık 121 milyar liralık konut satıldı

GABORAS'ın ‘2018 Yılı Konut Sektörü Satın Alma İşlemleri’ başlıklı raporuna göre, İstanbul'da 2017'de 238 bin 383 adet konut satılırken, bu rakam geçen yıl 234 bin 55 adede geriledi.
2017 sonu itibarıyla hesaplanan konut satış değerinin o tarihteki döviz karşılığı 26 milyar 988 milyon dolar olurken, 2018 boyunca satışı gerçekleştirilen konutların değerinin yıl sonundaki dolar karşılığı 22 milyar 854 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da konut satışının oluşturduğu ekonomik hacim, 2018'de önceki yıla göre TL bazında yüzde 19 artış gösterirken, dolar bazında yüzde 15 düşüş kaydetti.
EN YÜKSEK RAKAM KADIKÖY İLE ESENYURT'TA
Kadıköy'ü, 8 milyar 379 milyon lirayla Esenyurt, 8 milyar 354 milyon lirayla Sarıyer, 7 milyar 437 milyon lirayla Bakırköy, 6 milyar 362 milyon lirayla Adalar ve 5 milyar 733 milyon lirayla Beşiktaş izledi.
İlk 10'da yer alan Başakşehir'de 5 milyar 589 milyon liralık, Büyükçekmece'de 4 milyar 949 milyon liralık, Beylikdüzü'nde 4 milyar 281 milyon liralık ve Kartal'da 3 milyar 966 milyon liralık konut satışı gerçekleşti.
ALAN BAZINDA EN YÜKSEK SATIŞ ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE
Alan bazında en yüksek konut satışı, 3 milyon 729 bin metrekareyle Esenyurt'ta oldu.
Bu alanda ilk 10'da yer alan Sancaktepe'de 1 milyon 312 bin metrekare, Pendik'te 1 milyon 300 bin metrekare, Kartal'da 987 bin metrekare, Ümraniye'de 949 bin metrekare ve Silivri'de 857 bin metrekare konut satışı gerçekleşti.
SATIŞ ADEDİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ KADIKÖY'DE
Önceki yıla göre 2018'de konut satış adedi en çok azalan ilçeler 3 bin 116 ile Esenyurt, bin 944 ile Sarıyer, bin 295 ile Gaziosmanpaşa, 906 ile Tuzla, 890 ile Bahçelievler oldu.
En yüksek artış ise 2 bin 79 adetle Kadıköy, bin 226 adetle Başakşehir, 965 adetle Pendik, 741 adetle Büyükçekmece ve 732 adetle Kağıthane'de görüldü.
Oran olarak konut satış adedi en çok artan ilçeler yüzde 25 ile Sultanbeyli, yüzde 24 ile Kadıköy, yüzde 22 ile Bakırköy, yüzde 13 ile Büyükçekmece ve Kağıthane olarak kayıtlara geçti.
En çok düşüş yaşanan ilçeler ise yüzde 38 ile Sarıyer, yüzde 22 ile Esenler ve Gaziosmanpaşa, yüzde 17 ile Bayrampaşa, yüzde 12 ile Tuzla oldu.
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