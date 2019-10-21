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14:20 21 Ekim 2019
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    İstanbul

    İstanbul'da 2018'de yaklaşık 121 milyar liralık konut satıldı

    © AFP 2019 / Ozan KOSE
    Ekonomi
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    Gayrimenkul Borsası AŞ'nin (GABORAS) hazırladığı rapora göre, geçen yıl İstanbul'da satılan 234 bin 55 konut için 120 milyar 667 milyon lira ödendi.

    GABORAS'ın ‘2018 Yılı Konut Sektörü Satın Alma İşlemleri’ başlıklı raporuna göre, İstanbul'da 2017'de 238 bin 383 adet konut satılırken, bu rakam geçen yıl 234 bin 55 adede geriledi.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    2019'un ilk yarısında yabancılara konut satışı tarihi rekor kırarak 20 bine yaklaştı
    İstanbul'da geçen yıl 122 bin 825 adedi ikinci el, 111 bin 230 tanesi de birinci el olmak üzere gerçekleşen 234 bin 55 adetlik konut satışının oluşturduğu ticari hacim ise 120 milyar 667 milyon lira olarak hesaplandı. Kentte önceki yıla göre satış adedi gerilese de konutların değeri arttı. 2017'de 101 milyar 745 milyon lira olan konut satış değeri, 2018'de 18 milyar 922 milyon lira artış gösterdi.

    2017 sonu itibarıyla hesaplanan konut satış değerinin o tarihteki döviz karşılığı 26 milyar 988 milyon dolar olurken, 2018 boyunca satışı gerçekleştirilen konutların değerinin yıl sonundaki dolar karşılığı 22 milyar 854 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    İstanbul'da konut satışının oluşturduğu ekonomik hacim, 2018'de önceki yıla göre TL bazında yüzde 19 artış gösterirken, dolar bazında yüzde 15 düşüş kaydetti.

    EN YÜKSEK RAKAM KADIKÖY İLE ESENYURT'TA

    konut, emlak
    © AA /
    Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan
    Konut satış işlemlerinde en yüksek ticari hacmin oluştuğu ilçe, 10 milyar 706 milyon lirayla 10 bin 729 adet konutun satıldığı Kadıköy oldu.

    Kadıköy'ü, 8 milyar 379 milyon lirayla Esenyurt, 8 milyar 354 milyon lirayla Sarıyer, 7 milyar 437 milyon lirayla Bakırköy, 6 milyar 362 milyon lirayla Adalar ve 5 milyar 733 milyon lirayla Beşiktaş izledi.

    İlk 10'da yer alan Başakşehir'de 5 milyar 589 milyon liralık, Büyükçekmece'de 4 milyar 949 milyon liralık, Beylikdüzü'nde 4 milyar 281 milyon liralık ve Kartal'da 3 milyar 966 milyon liralık konut satışı gerçekleşti.

    ALAN BAZINDA EN YÜKSEK SATIŞ ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE

    Alan bazında en yüksek konut satışı, 3 milyon 729 bin metrekareyle Esenyurt'ta oldu.

    Samsun
    © Fotoğraf : DHA
    Yabancı yatırımcılar Türk gayrimenkul piyasasına akın ediyor
    Esenyurt'u, 1 milyon 556 bin metrekare satışla Başakşehir, 1 milyon 427 bin metrekareyle Kadıköy, 1 milyon 380 bin metrekareyle Beylikdüzü ve 1 milyon 342 bin metrekareyle Büyükçekmece takip etti.

    Bu alanda ilk 10'da yer alan Sancaktepe'de 1 milyon 312 bin metrekare, Pendik'te 1 milyon 300 bin metrekare, Kartal'da 987 bin metrekare, Ümraniye'de 949 bin metrekare ve Silivri'de 857 bin metrekare konut satışı gerçekleşti.

    SATIŞ ADEDİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ KADIKÖY'DE

    konut, İstanbul
    © AA /
    İstanbul'un konutta en ucuz ilçesi Esenyurt, en pahalı Beşiktaş
    Geçen yıl İstanbul'da en çok konutun satıldığı ilçe 36 bin 569 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt'u, 11 bin 818 adetle Pendik, 11 bin 122 adetle Sancaktepe, 11 bin 38 adetle Başakşehir ve 10 bin 729 adetle Kadıköy izledi.

    Önceki yıla göre 2018'de konut satış adedi en çok azalan ilçeler 3 bin 116 ile Esenyurt, bin 944 ile Sarıyer, bin 295 ile Gaziosmanpaşa, 906 ile Tuzla, 890 ile Bahçelievler oldu.

    En yüksek artış ise 2 bin 79 adetle Kadıköy, bin 226 adetle Başakşehir, 965 adetle Pendik, 741 adetle Büyükçekmece ve 732 adetle Kağıthane'de görüldü.

    Oran olarak konut satış adedi en çok artan ilçeler yüzde 25 ile Sultanbeyli, yüzde 24 ile Kadıköy, yüzde 22 ile Bakırköy, yüzde 13 ile Büyükçekmece ve Kağıthane olarak kayıtlara geçti.

    En çok düşüş yaşanan ilçeler ise yüzde 38 ile Sarıyer, yüzde 22 ile Esenler ve Gaziosmanpaşa, yüzde 17 ile Bayrampaşa, yüzde 12 ile Tuzla oldu.

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    Etiketler:
    Pendik, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Beşiktaş, Adalar, Bakırköy, Sarıyer, Esenyurt, Kadıköy, Gayrimenkul Borsası (GABORAS), Konut, İstanbul
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