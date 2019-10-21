Reel sektöre yeni kredi paketi geliyor

İşsizlikle mücadele odaklı, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faizli ve vade avantajlı yeni bir kredi paketinin hazırlandığı öğrenildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre işsizlikle mücadelede kamu bankalarından yeni bir destek paketi hamlesi geliyor. Kamu bankaları yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamu bankalarının hazırladığı paketle öncelikli bazı sektörlerde istihdamın artırılması amaçlanacak. Öncelikli sektörler tekstil, ayakkabı, turizm inşaat gibi emek yoğun sektörler olacak.

© AA / Merkez Bankası, kredi kartlarında komisyon oranını sınırladı

İVME kredi paketi, daha çok yatırım ve stratejik öncelik ve yerelleşme amacını öncelemişti. Yeni hazırlanan paketin istihdamı öncelemesi, dolayısıyla ilave istihdam yaratmaya bağlı olarak bir model geliştirilmesi bekleniyor. Kredi paketi 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerine kullandırılacak.

İnşaat sektöründe ise yarım kalmış ancak küçük bir destekle tamamlanabilecek inşaatlar da odağa alındı. Paketin, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulacağı kaydedildi.