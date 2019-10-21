Suriyeli heyet Kırım’ı ziyaret edecek

Tartus vilayeti valisinin başkanlığındaki Suriyeli bir heyetin kasım ayında Kırım’ın Sivastopol kentine iş ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Gazetecilere konuşan Sivastopol Başkanı Mihail Razvojayev, “Tartus valisini 4 Kasım Ulusal Birlik Günü’ne davet ettik. Elimizdeki bilgilere göre, daveti kabul etti ve gelecek” dedi.

Razvojayev, ziyaret sırasında karşılıklı işbirliği konularını ele almayı planladıklarını ifade etti.

Sivastopol ve Tartus yönetimleri arasında Ocak 2019’da işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ticari-ekonomik, bilimsel, kültürel, insani ve toplumsal alanlarda projelerin geliştirilmesi planlanıyor.