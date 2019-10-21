Borsada düşüş, dolarda yükseliş

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararının ardından iki ülke ilişkilerine yönelik riskin azalmasıyla TL varlıklar son günlerdeki kayıplarının önemli bölümünü toparlarken, piyasalar yarınki Erdoğan-Putin görüşmesini ve TCMB faiz kararını izliyor.

Türkiye'nin Suriye konusunda verdiği süre yarın akşam doluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile yapılacak görüşmeyi Suriye'deki sürecin ayrı bir unsuru olarak gördüğünü, bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı getirmiş olmayı istediklerini söyledi. "Putin ile görüşmem önem arz ediyor" diyen Erdoğan, Salı günü gerçekleştireceği günübirlik ziyarette Rusya ile güvenli bölgede ne yapılacağının konuşulacağını belirtiyor.

Ekonomi cephesinde ise gözler Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasada ağrılıklı öngörü 100 baz puan indirim olacağı yönünde. Ancak TCMB'nin 200 baz puana yakın bir indirim yapabilmesinin mümkün olduğunu belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'den beklenen karar nedeniyle TL'de yeni bir baskı oluştu. Şartlar TCMB'nin 200 baz puana ulaşan faiz indirimi yapabileceğini gösteriyor. Bu da TL'yi yeni bir satış baskısı altında bırakıyor" dedi. Geçen hafta başlayan harekat sonrasında TL'deki volatilitenin artmasıyla 24 Ekim'deki PPK toplantısı beklentisi hiç indirim yapılamayacağı yönünde fiyatlamaya evrilmişti.

DOLAR 5.80'İN ÜZERİNDE

Suriye gerilimi ile 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar, tansiyonun düşmesiyle geçen hafta yeniden 5.7580'e kadar gerilemişti. Cuma gününü 5.80'e yakın tamamlayan dolar/TL bugün 5.8350 seviyesine kadar yükseldi. İşlemciler yukarı yönlü seyirde jeopolitik tansiyonunu tam olarak ortadan kalkmamış olması ve TCMB faiz kararını gösterdiler. Bankacılar TL'deki toparlanmada, ABD ile nihai bir çözüme varıldığı ve kademeli olarak yaptırımların kaldırılıp ek yaptırım olmayacağı yönündeki beklentinin belirleyici olduğuna dikkat çekiyorlar. Bankacılar kurda jeopolitik endişelerin daha da azaldığından emin olunması ve PPK tamamlana kadar 5.75 altında kalıcı seyrin kolay olmayabileceğine de dikkat çekiyorlar. Öte yandan bankacılar kurun yeniden 6 seviyesine yaklaşmasını da beklenmedik yeni bir gelişme olmadan mümkün görmediklerini de belirtiyorlar.

BORSADA SATIŞLAR AĞIRLIK KAZANDI

Haftanın ilk işlem gününde 98.526 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 97.300-98.000 bandında dengelendi. Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatan analistler, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

SPK duyurusuna göre, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulaması kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.

FAİZ CEPHESİNDE HAZİNE İHALELERİ İZLENİYOR

Tahvil/bono piyasasında ise getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi jeopolitik endişelerle yerini yükselişe bırakmıştı. TL varlıklardaki geçen hafta yaşanan olumlu fiyatlama tahvil faizlerine de olumlu yansıdı ve iki yıllık tahvilde 100 baz puanın üzerinde düşüş yaşandı. Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.45, valörde son işlem yüzde 14.43 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 seviyesindeydi. Bugün spot kapanış yüzde 14.47 seviyesinden gerçekleşti.

İki yıllık gösterge tahvilde ise cuma günü ise spot kapanışta bileşik getiri ortalamada yüzde 14.77, valörde son işlemde yüzde 14.29 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.26 oldu.

Hazine bugün iki yıllık yeni gösterge tahvil olması beklenen 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6.9 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin ve 3 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihraçlarını gerçekleştirdi. Hazine Ekim ayında 7.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 5.8 milyar TL'si piyasadan toplam 7.3 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor. Hazine'nin artan borçlanma maliyetinin borç stokuna etkisini azaltmak adına uzun vadeli sabit faizli tahvil ihraç etmeme eğilimi yaklaşık 1.5 yıldır devam ediyor. Hazine'nin Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli kuponsuz bononun ilk ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 14, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerde yüzde 14.47 oldu.